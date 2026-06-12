Главные часы Красноярска поздравили с Днем России

Главные красноярские часы около городской администрации вновь сменили мелодию. Сегодня, 12 июня, в течение дня они будут проигрывать гимн России. Услышать его можно в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00. Таким образом главные городские часы поздравляют жителей и гостей Красноярска с Днем России. Напомним, накануне часы тоже меняли мелодию. Они исполняли гимн краевого центра в честь Дня города. Менять мелодии городских часов в честь праздничных и особых дат в Красноярске начали буквально несколько лет назад. Теперь практически каждый праздник сопровождается своей мелодией.