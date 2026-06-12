50 тыс. ленточек-триколор раздадут нижегородцам в честь Дня России

В Нижегородской области в честь приближающегося Дня России стартовала всероссийская акция «Российский триколор». Её проводят активисты движения «Волонтёры Победы» при поддержке регионального правительства. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Добровольцы планируют раздать свыше 50 тысяч лент в цветах государственного флага жителям и гостям Нижнего Новгорода и других населённых пунктов области.
Ключевой площадкой мероприятия в столице региона по традиции стала Театральная площадь. Волонтёры не просто вручают ленточки, но и делятся с людьми интересными фактами об истории праздника и символике российского триколора.
По словам Марии Самоделкиной, руководителя НРО ВОД «Волонтёры Победы», главная цель акции — помочь каждому почувствовать связь с историей страны. Ленточка-триколор, как отметила она, служит не только символом, но и знаком сплочённости и почтения к Родине; рассказы о значении цветов флага позволяют вспомнить о подвигах предков и мотивируют на созидательные поступки ради будущего России.
Получить памятные ленты можно будет 12 июня — в День России — на всех праздничных событиях. Символы триколора также поступят в школы, учреждения культуры и социальной сферы. К инициативе подключились все округа Нижегородской области.
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