50 тыс. ленточек-триколор раздадут нижегородцам в честь Дня России

По словам Марии Самоделкиной, руководителя НРО ВОД «Волонтёры Победы», главная цель акции — помочь каждому почувствовать связь с историей страны. Ленточка-триколор, как отметила она, служит не только символом, но и знаком сплочённости и почтения к Родине; рассказы о значении цветов флага позволяют вспомнить о подвигах предков и мотивируют на созидательные поступки ради будущего России.