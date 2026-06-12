На дачу! Уход за томатами и картофелем: полив, подкормка

Поливайте томаты под корень тёплой водой, лучше утром или за 4 часа до заката. Идеально, если у вас припасена дождевая вода. До начала налива поливайте томаты раз в неделю, но обильно — так вы укрепите корень. А когда плоды начнут наливаться, переходите на полив два раза в неделю, но не так обильно.