На дачу! Уход за томатами и картофелем: полив, подкормка

Уход за томатами и картофелем требует знаний: неправильный полив или подкормка могут погубить урожай. Постоянный эксперт «АиФ» Екатерина Богданова объясняет, как не навредить растениям. Для томатов: полив тёплой водой под корень, удаление нижних листьев, пасынкование до 3 см, мульча травой. Для картофеля: при медленной ботве — мочевина (1 ст. ложка на 10 л), при активной — суперфосфат (3 ст. ложки на 10 л). Также — защита от грибков и калийные подкормки в период созревания. Сохраните шпаргалку для дачного сезона.
Как не навредить томатам: полив, пасынки и мульча.
Картофель и помидоры — базовые культуры на огороде, которые во многом формируют наш рацион на целый год. Многолетний опыт дал возможность оценить те или иные советы и заблуждения по выращиванию этих культур.
Так, например, не рекомендую использовать дрожжевую подкормку для томатов, которую рекомендуют делать регулярно. Но в таком случае томаты будут жировать в ущерб плодоношению. А вот убрать два крупных нижних листа — значит, остановить жирование. Но делайте это раз в два-три дня, удаляя по одному листу, чтобы не травмировать растение сильно.
Поливайте томаты под корень тёплой водой, лучше утром или за 4 часа до заката. Идеально, если у вас припасена дождевая вода. До начала налива поливайте томаты раз в неделю, но обильно — так вы укрепите корень. А когда плоды начнут наливаться, переходите на полив два раза в неделю, но не так обильно.
В целом на куст должно приходиться 4−5 л, при этом хорошо, если влага будет поступать через систему капельного полива, а не сразу ведром. Сокращайте полив по мере созревания, чтобы плоды набрали больше сахаров и не стали водянистыми.
Пасынки обрезайте, пока они не достигли 3 см, чтобы не травмировать кустик лишний раз. В период созревания кисти листья под ней срезайте ножницами, опять же понемногу. А когда до последнего сбора осталось примерно 1,5 месяца, стоит прищипнуть верхушки.
И не жалейте мульчу — засыпайте подсушенную скошенную траву под растения, чтобы удерживать влагу и дать возможность развиваться полезной флоре. Так вы сможете в разы сократить объём полива и получить сочные, вкусные плоды.
Защита от болезней и подкормка в период созревания.
Для профилактики грибковых заболеваний используйте медьсодержащие препараты или биологические фунгициды. Но при этом учтите, что последняя обработка должна пройти за три недели до сбора урожая. А вот что касается подкормки, то в период созревания хорошо подойдут калийные удобрения.
Картофель: чем помочь медленной и бурной ботве.
А теперь картофель. Если видите, что ботва развивается медленно, приготовьте зелёный настой из травы или просто размешайте азотное удобрение: на 10 л воды 1 ст. ложку мочевины, растворяйте в горячей воде, а потом доливайте воду комнатной температуры. И так под каждый кустик по литру.
Если же, напротив, ботва растёт активно, подкормите суперфосфатом: 3 ст. ложки на 10 л воды и 500 мл под корень. Заодно такая подкормка спасёт от ржавости клубней.