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«Отменить потолок цен»: Sodeco обратилась в кабмин Японии по ограничениям на нефть из РФ

Глава Sodeco: компания просит кабмин Японии убрать потолок цен на нефть из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Японская компания Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd., участвующая в переоформлении 30% доли в проекте «Сахалин-1», просит правительство Японии отменить ценовые ограничения на российскую нефть. Об этом сообщил президент Sodeco Хидэхиро Мурамацу.

«Мы просим правительство об этом. Однако в силу сотрудничества со странами G7 правительство не может отменить “потолок цен” на данном этапе», — сказал он в интервью ТАСС.

Мурамацу добавил, что компания вынуждена действовать в соответствии с государственной политикой, а возобновление импорта нефти с проекта «Сахалин-1» в нынешних условиях остается затруднительным.

Как сообщал KP.RU, Япония закупила нефть из России на фоне кризиса в Ормузском проливе, который нарушил традиционные маршруты импорта топлива. Ранее Токио получал через Ормуз около 95% ближневосточного сырья.

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