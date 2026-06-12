Дорогу в Хабаровском районе ремонтируют по нацпроекту

Первый отрезок обхода расположен с 22 по 23 км трассы, в селе Бычиха. Второй — с 28 по 31 км и проходит практически через все Казакевичево по улицам Школьная и Новожилова. На участках ликвидированы пучины, уложен нижний слой асфальта, обустроены тротуары. По проекту запланирована установка перильных ограждений и шести автобусных павильонов. Ремонтные работы завершены на 40%.