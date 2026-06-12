Дорогу в Хабаровском районе ремонтируют по нацпроекту

Два участка обхода пос. Красная Речка — с. Казакевичево ремонтируют в Хабаровском крае в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога вошла в «Атлас 27» — перечень проблемных объектов региона, сформированный по инициативе губернатора края Дмитрия Демешина. Трассу планомерно ремонтируют, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый отрезок обхода расположен с 22 по 23 км трассы, в селе Бычиха. Второй — с 28 по 31 км и проходит практически через все Казакевичево по улицам Школьная и Новожилова. На участках ликвидированы пучины, уложен нижний слой асфальта, обустроены тротуары. По проекту запланирована установка перильных ограждений и шести автобусных павильонов. Ремонтные работы завершены на 40%.
Обход пос. Красная Речка — с. Казакевичево обеспечивает транспортную доступность к социально значимым объектам — детским садам, школам, ФАПам и туристическим местам. В Бычихе расположен храм святой великомученицы Екатерины, а в селе Казакевичево — храм в честь Казанской иконы Божией Матери.
Общий объём финансирования работ на обходе пос. Красная Речка — с. Казакевичево составит 104,8 млн рублей. Из них более 101,6 млн рублей выделено из федерального бюджета, ещё 3,1 млн рублей — из краевого.