Старшая дочь короля Таиланда скончалась в возрасте 46 лет

Старшая дочь короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х) принцесса Пхатчара Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади умерла после продолжительной болезни на 47-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу, 12 июня, Бюро королевского двора.
Принцесса Баджракитиябха с декабря 2022 года находилась к коме. Уточняется, что с 21 мая ее состояние ухудшилось в результате инфекции в брюшной полости, которая была вызвана воспалением кишечника.
Также она страдала от низкого кровяного давления, нерегулярного сердцебиения и аномальной свертываемости крови.
— В четверг, 11 июня, в 19:48 (15:48 по московскому времени) Ее Королевское Высочество скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда на 47-м году жизни, — сказано в заявлении, которое опубликовало издание Nation.