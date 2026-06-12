Эксперт Алешина предупредила об опасности кондиционеров для животных

«Кондиционер может как помочь в спасении от жары, так и навредить. Основные правила для безопасного использования в доме, где живут животные: не устанавливать критически низкие температуры, не переохлаждать помещение (летом оптимальная температура в квартире — это плюс 22−23 градуса, ниже 20 тепла градусов температуру устанавливать нельзя), не располагать лежанку животного под струей воздуха из кондиционера, регулярно проводить обслуживание системы и чистить фильтры», — рассказала Алешина.