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Главе Татарстана Рустаму Минниханову вручили премию Людвига Нобеля

Глава Татарстана Рустам Минниханов стал лауреатом российской премии Людвига Нобеля. Церемония вручения состоялась в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Источник: Life.ru

Премия была учреждена в 1888 году в Санкт-Петербурге и возрождена в 2005 году. Её присуждают за выдающиеся достижения в различных сферах общественной, научной и культурной деятельности.

Минниханов поблагодарил организаторов и отметил значимость сохранения исторической преемственности и общественной памяти. По его словам, полученная награда является признанием заслуг всего многонационального народа Татарстана.

Ранее сообщалось, что экс-уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова была удостоена Государственной премии 2025 года. Столь высокая оценка дана за выдающиеся достижения в правозащитной сфере. Пост федерального омбудсмена она занимала ровно десять лет — с апреля 2016 года по май 2026-го.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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