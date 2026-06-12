За неделю клещи атаковали 120 жителей Волгоградской области

В Волгоградской области в самом разгаре сезон клещей. Всего за неделю членистоногие атаковали 120 человек.
— С начала сезона в больницы из-за присасывания клещей обратились 675 человек, в том числе 235 детей, — озвучили статистику в региональном управлении Роспотребнадзора. — Только за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 120 новых пациентов.
Для одного из жителей Волгоградской области нежеланная встреча обернулась заражением Крымской геморрагической лихорадкой. Еще у одного пациента врачи выявили иксодовый клещевой боррелиоз, называемый также болезнью Лайма.
— Чаще всего заражение происходит при присасывании инфицированного клеща. Значительно реже — при его раздавливании и дальнейшем переносе вируса на слизистые оболочки или поврежденную кожу, — объясняют санитарные врачи. — Атакуя человека, членистоногие выбирают участки тела с тонкой кожей — волосистую часть головы, заушную область и шею, подмышечные впадины и пупок, подколенные области, внутренние поверхности бедер.
Волгоградцам напоминают, что при обнаружении опасного гостя его следует как можно аккуратнее снять самому или обратиться за помощью в травмпункт. После этого клеща необходимо отвезти на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на Ангарской, 13Б.
— Если в течение двух недель после присасывания клеща, у вас изменилось самочувствие, поднялась температура или увеличилось пятно на коже, сразу же обратитесь к врачу. Именно позднее обращение к специалистам или попытки самолечения в большинстве случаев становятся причинами тяжелого течение болезни или даже смерти человека, — констатируют в управлении Роспотребнадзора.
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