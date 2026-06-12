За неделю клещи атаковали 120 жителей Волгоградской области

Волгоградцам напоминают, что при обнаружении опасного гостя его следует как можно аккуратнее снять самому или обратиться за помощью в травмпункт. После этого клеща необходимо отвезти на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» на Ангарской, 13Б.