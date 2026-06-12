Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запускает рейсы в Казахстан

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. На рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый авиаперевозчик, сообщили в Минтранспорта республики.
«С 12 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Армении — FlyOne Armenia», — говорится в сообщении.
Авиакомпания, подчеркнули в ведомстве, начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ереван — Алматы с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).
«Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Арменией увеличится с 3 до 5 рейсов в неделю», — подчеркивается в сообщении.
Открытие авиасообщения между Казахстаном и Арменией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.