Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia запускает рейсы в Казахстан

Число авиарейсов между Казахстаном и Армении увеличится до пяти в неделю.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. На рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый авиаперевозчик, сообщили в Минтранспорта республики.

«С 12 июня текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Армении — FlyOne Armenia», — говорится в сообщении.

Авиакомпания, подчеркнули в ведомстве, начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ереван — Алматы с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).

«Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Арменией увеличится с 3 до 5 рейсов в неделю», — подчеркивается в сообщении.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Арменией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.