Над пятью районами Ростовской области уничтожили более 60 дронов

Над территорией Ростовской области отразили массированную воздушную атаку. Более шести десятков БПЛА уничтожили в пяти районах: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, однако продолжает уточняться.
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