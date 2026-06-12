Трех шведов оштрафовали в Норвегии за кидание камней через границу с Россией

Размер штрафа составил восемь тысяч крон (примерно 60 тысяч рублей, — прим. «ВМ»). Как сообщает телеканал, действующее законодательство запрещает любые действия на границе или через нее, которые могут быть расценены как угроза либо запугивание. Кроме того, под запрет подпадают контакты и любые разговоры с людьми по другую сторону границы.