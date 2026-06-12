Трех шведов оштрафовали в Норвегии за кидание камней через границу с Россией

Трех граждан Швеции задержали и арестовали за кидание камней через границу Норвегии с Россией. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на норвежскую полицию.
Размер штрафа составил восемь тысяч крон (примерно 60 тысяч рублей, — прим. «ВМ»). Как сообщает телеканал, действующее законодательство запрещает любые действия на границе или через нее, которые могут быть расценены как угроза либо запугивание. Кроме того, под запрет подпадают контакты и любые разговоры с людьми по другую сторону границы.
Ранее датские власти пригрозили отобрать участки территории, на которых расположены здания посольства РФ в Копенгагене. Также появились сообщения, что в королевстве сократили ряд сотрудников российской дипломатической миссии и ограничили работу Российского центра науки и культуры.
До этого на посольство России в Швецию с беспилотника сбросили емкость с краской. Дипломаты тогда сообщили, что атаки такого рода к тому моменту регулярно происходили уже более года.
Позже в Стокгольме также атаковали российское торговое представительство. На территорию здания с дрона тоже сбросили пакет с краской.