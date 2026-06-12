Пермь в полночь встретила День России и День города

«Вот уже 303 года наш город уверенно идет по пути процветания! И секрет нашего успеха — это упорная, плодотворная работа горожан. Постоянное стремление двигаться вперед в сочетании с любовью и уважением к месту, в котором жили наши предки, и в котором будут жить наши дети и внуки. Люди — пульс, энергия и движущая сила мегаполиса. Креативность и инициатива, профессионализм и уникальные компетенции, ответственность и патриотизм — все это есть в наших пермяках», — отметил в своем поздравлении с Днем города Эдуард Соснин.