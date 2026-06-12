От +16 до +30, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 12 июня

В Ростовской области в пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы разгонятся15 — 18 м/с, до конца суток 12 июня местами — до штормовых 20 — 23 м/с. В ночь на субботу ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а в отдельных районах сильный дождь. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы разгонятся до 15 — 18 м/с.