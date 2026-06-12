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Володин: россияне всегда объединяются перед лицом трудностей

Сейчас против России введено более 31,5 тыс. санкций, однако попытки остановить развитие страны не увенчаются успехом, отметил председатель Госдумы.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем России, отметив, что перед лицом трудностей россияне всегда объединялись и преодолевали их.

«На протяжении всего пути становления и развития государства Россия переживала разные периоды. В том числе непростые. И всегда перед лицом трудностей люди объединялись, преодолевая их» — написал Володин в канале в мессенджере «Макс».

По его словам, сейчас против России введено более 31,5 тыс. санкций, однако попытки остановить развитие страны не увенчаются успехом. «Не получится! Вместе победим!» — подчеркнул Володин.

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