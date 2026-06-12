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12-летний подросток убит в Алматы

Алматы. 12 июня. КазТАГ — 12-летний подросток погиб в результате ножевых ранений в Алматы, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«10 июня в Турксибском районе города Алматы в результате ножевых ранений скончался 12-летний подросток. По подозрению в совершении преступления задержан 13-летний житель Алматы, ранее знакомый с потерпевшим», — сообщает департамент полиции города Алматы.

По предварительным данным, ранения были причинены в ходе конфликта между несовершеннолетними.

Сообщается, что подозреваемый помещен в специализированное учреждение.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на объективное расследование и установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, по результатам расследования будет решен вопрос о привлечении родителей подозреваемого к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.