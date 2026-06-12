В Хабаровском крае аграрии засеяли 77% полей — соей, зерновыми и картофелем

— Текущий сезон был непростым, но несмотря на все сложности, нам удалось завершить посев вовремя. План стоял на 15 июня, осталось засеять поле в 130 гектаров — это на один-два дня работы. В этом году мы нарастили площади, всего засеяли более 6 тысяч гектаров. Мы семеноводческое хозяйство, поэтому делаем ставку на семенной материал.