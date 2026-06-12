В Хабаровском крае аграрии засеяли 77% полей — соей, зерновыми и картофелем

В Хабаровском крае активно идут полевые работы. Аграрии засеяли порядка 77 процентов площадей. Всего в 2026 году планируется задействовать около 65 тысяч гектаров. Сейчас в полях сеют сою и завершают сев овощных культур. Задействовано порядка 700 единиц сельхозтехники и прицепного оборудования. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края, уже посеяно 6,6 тысячи гектаров зерновых, сои — 31,3 тысячи гектаров, картофеля — 5 тысяч гектаров, овощебахчевых культур — 2,1 тысячи гектаров и кормовых — 3,9 тысячи гектаров. Активно работают хозяйства Хабаровского, имени Лазо, Вяземского районов и Бикинского округа. В Вяземском районе работы почти завершены.
Директор по растениеводству одной из групп компаний Андрей Медведев рассказал:
— Текущий сезон был непростым, но несмотря на все сложности, нам удалось завершить посев вовремя. План стоял на 15 июня, осталось засеять поле в 130 гектаров — это на один-два дня работы. В этом году мы нарастили площади, всего засеяли более 6 тысяч гектаров. Мы семеноводческое хозяйство, поэтому делаем ставку на семенной материал.
Компании используют российские семена, в том числе дальневосточной селекции — специалисты работают с Дальневосточным НИИ сельского хозяйства.
Консультант отдела растениеводства краевого минсельхоза Сергей Фирстов отметил:
— Посевная кампания проходит в благоприятных условиях. По плану у нас площадь порядка 65 тысяч гектаров, из них под сою отведено чуть более половины — 37 тысяч гектаров. В ближайшие две-три недели завершим работы. Мы идём с опережением по сравнению с прошлым годом примерно на 2,5 тысячи гектаров. Рассчитываем на хороший урожай.
Для аграриев края действуют различные меры поддержки. В 2026 году на агротехнологические работы выделили 85 миллионов рублей.
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