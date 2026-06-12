Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная Корея обыграла Чехию со счетом 2:1 на ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи победила команду Чехии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. По итогам встречи положение в группе А: Мексика (3 очка в 1 матче), Южная Корея (3; 1), Чехия (0; 1), ЮАР (0; 1).

Сборная Южной Кореи победила команду Чехии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. По итогам встречи положение в группе А: Мексика (3 очка в 1 матче), Южная Корея (3; 1), Чехия (0; 1), ЮАР (0; 1).

В составе сборной Южной Кореи голы забили: полузащитник Хван Ин Бом и нападающий О Хен Гю. У чешской команды единственный мяч забил защитник Ладислав Крейчи.

Накануне состоялся стартовый поединок между другими участниками группы А: сборная Мексики выиграла у футболистов из ЮАР со счетом 2:0.

Матч проходил на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане. Следующий матч пройдет между Канадой и Боснией и Герцеговиной 12 июня в 22:00 (мск). Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Как «Ъ» оценил все группы чемпионата, читайте в материале «Квартетный вопрос».

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше