Южная Корея обыграла Чехию со счетом 2:1 на ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи победила команду Чехии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. По итогам встречи положение в группе А: Мексика (3 очка в 1 матче), Южная Корея (3; 1), Чехия (0; 1), ЮАР (0; 1).
В составе сборной Южной Кореи голы забили: полузащитник Хван Ин Бом и нападающий О Хен Гю. У чешской команды единственный мяч забил защитник Ладислав Крейчи.
Накануне состоялся стартовый поединок между другими участниками группы А: сборная Мексики выиграла у футболистов из ЮАР со счетом 2:0.
Как «Ъ» оценил все группы чемпионата, читайте в материале «Квартетный вопрос».