Более половины машин в Беларуси ездят без техосмотра

Стало известно, сколько в Беларуси машин ездят без техосмотра. Об этом рассказали в «Белтехосмотре».
Согласно официальным данным, на 1 июня 2026 года в Беларуси было зарегистрировано свыше 4,5 миллиона транспортных средств. Количество действующих техосмотров при этом составило 2,1 миллиона. Таким образом около 2,4 миллиона авто или 52,9% машин ездят по дорогам общего пользования без действующих разрешений на допуск к участию в дорожном движении.
При этом договоров обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на начало июня было заключено почти 2,8 миллиона — на 663 тысячи или на 23,8% больше, чем количество действующих ТО.
— Значительная часть автовладельцев оформляют страховку, опасаясь финансовых последствий ДТП, но при этом игнорируют контроль технической исправности, — прокомментировали в «Белтехосмотре».
К слову, напомним, что не все зарегистрированные авто все же находятся в активной эксплуатации. Часть из них находятся на стоянках, ждут ремонта или подлежат списанию. Хотя так или иначе на дороги Беларуси каждый день выезжают около 3 — 3,5 миллиона машин и доля авто без ТО составляет примерно 30 — 40%.
Напомним, за езду без ТО в Беларуси предусмотрен штраф до 3 базовых величин (до 135 белорусских рублей в июне 2026 года).