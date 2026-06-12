Более половины машин в Беларуси ездят без техосмотра

К слову, напомним, что не все зарегистрированные авто все же находятся в активной эксплуатации. Часть из них находятся на стоянках, ждут ремонта или подлежат списанию. Хотя так или иначе на дороги Беларуси каждый день выезжают около 3 — 3,5 миллиона машин и доля авто без ТО составляет примерно 30 — 40%.