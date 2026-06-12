С 1 июня в Хабаровском крае стартовала летняя оздоровительная кампания. Организацию отдыха детей в загородном лагере «Мир детства» лично проверил губернатор Дмитрий Демешин. В ходе экскурсии глава региона посетил медпункт, проверил работу спортивной уличной инфраструктуры, спальные корпуса, досуговый центр и столовую. Губернатор акцентировал внимание на том, что инфраструктура лагеря ежегодно развивается и соответствует современным нормам, а также санитарным, противопожарным и антитеррористическим требованиям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Замечательные мальчишки и девчонки здесь увлекаются самыми разными компетенциями. Этому способствует сама лагерная инфраструктура: веревочные парки, спортивные сооружения. Главное — у ребят нет ни минуты свободного времени! Наши смены наполнены содержанием: это и книги, и изучение истории Родины, и рассказы о наших героях. Детям здесь интересно — и лучше любых слов это подтверждают их счастливые глаза!», — рассказал Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
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На момент визита в лагере проходила гражданско-патриотическая смена «Время побеждать». Глава региона пообщался с участниками смены и курсантами центра «ВОИН», которые рассказали ему о занятиях по тактической подготовке и управлению беспилотными летательными аппаратами. Ребята обратились к губернатору с просьбой установить больше турников и брусьев.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
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«Дети искренне рады: им нравится смена и сами вожатые. А то, что мы сегодня увидели в лагере, — это не просто отдых, а настоящий мир счастья для каждого ребенка», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Особое внимание в «Мире детства» уделяют военно-патриотическому воспитанию. Третий год подряд в загородном центре проходят смены «Время юных героев». В этом году в проекте примут участие 800 подростков от 14 до 18 лет, путевки для детей бесплатные. На смене ребята приобретают базовые знания и практические навыки спасения в экстремальных условиях, обучаются основам пилотирования БПЛА. В приоритетном порядке на смены зачисляют детей из многодетных, опекаемых, неполных семей, семей участников СВО, детей, состоящих на профилактических видах учета, а также оставшихся без попечения родителей. Занятия ведут дипломированные инструкторы, прошедшие дополнительную подготовку в ведущих высших военных, спортивных и педагогических учебных заведениях Российской Федерации, в том числе имеющие боевой опыт в вооруженных конфликтах.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства». Фото: Антон Шевченко.
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По итогам посещения Дмитрий Демешин анонсировал системную поддержку детских учреждений.
Ежегодно в лагере «Мир детства» отдыхает более 1400 детей и подростков, работает около 70 молодых людей, вожатых-студентов организаций профессионального образования Хабаровского края.
Напомним, что развитие инфраструктуры детских лагерей, проведение тематических смен и организация познавательного досуга проходят в регионе в рамках реализации президентского национального проекта «Молодежь и дети».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что этим летом более 70 тысяч детей в Хабаровском крае проведут каникулы с пользой в загородных центрах и лагерях с дневным пребыванием. Для организации качественного детского отдыха развернута работа более 400 лагерей. Смены предусмотрены и для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Особый акцент при подготовке сделан на содержании программ, воспитательной работе и безопасности детей.