Дмитрий Демешин побывал в «Мире детства»

Особое внимание в «Мире детства» уделяют военно-патриотическому воспитанию. Третий год подряд в загородном центре проходят смены «Время юных героев». В этом году в проекте примут участие 800 подростков от 14 до 18 лет, путевки для детей бесплатные. На смене ребята приобретают базовые знания и практические навыки спасения в экстремальных условиях, обучаются основам пилотирования БПЛА. В приоритетном порядке на смены зачисляют детей из многодетных, опекаемых, неполных семей, семей участников СВО, детей, состоящих на профилактических видах учета, а также оставшихся без попечения родителей. Занятия ведут дипломированные инструкторы, прошедшие дополнительную подготовку в ведущих высших военных, спортивных и педагогических учебных заведениях Российской Федерации, в том числе имеющие боевой опыт в вооруженных конфликтах.