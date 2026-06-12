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В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май

Депутат Колунов: россияне могут оплатить услуги ЖКХ до 15 июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня, наступающий День России никакие коррективы в срок оплаты не вносит, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта текущего года перенесен крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Соответственно, платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник — День России — никакие коррективы в срок оплаты не вносит», — сказал Колунов.

Парламентарий отметил, что в июне крайний срок оплаты выпадает на полноценный рабочий день.

«Никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний быть не должно, с оплатой также проблем не будет», — заключил он.