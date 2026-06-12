В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за май

«С 1 марта текущего года перенесен крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Соответственно, платежки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник — День России — никакие коррективы в срок оплаты не вносит», — сказал Колунов.