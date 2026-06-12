Супер Эль-Ниньо идет и грозит рекордным теплом и засухами по всей планете

По прогнозам, к концу года отклонение температуры в тропических водах может превысить норму более чем на 3 градуса Цельсия. Ряд исследователей не исключает развития «супер» Эль-Ниньо — одного из сильнейших за всю историю метеонаблюдений. В тропиках ожидаются наводнения, в Австралии, Индонезии и Южной Америке — засухи и пожары. Атлантические ураганы, напротив, Эль-Ниньо обычно подавляет.