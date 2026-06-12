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Супер Эль-Ниньо идет и грозит рекордным теплом и засухами по всей планете

Ученые подтвердили возобновление Эль-Ниньо.

Ученые официально подтвердили возобновление климатического феномена Эль-Ниньо. Температура поверхности моря в центральной и тропической частях Тихого океана уже превысила пороговое значение на 0,5 градуса Цельсия. Явление влияет на погоду по всему миру — в том числе на продовольственную безопасность и мировую экономику.

По прогнозам, к концу года отклонение температуры в тропических водах может превысить норму более чем на 3 градуса Цельсия. Ряд исследователей не исключает развития «супер» Эль-Ниньо — одного из сильнейших за всю историю метеонаблюдений. В тропиках ожидаются наводнения, в Австралии, Индонезии и Южной Америке — засухи и пожары. Атлантические ураганы, напротив, Эль-Ниньо обычно подавляет.

ОСН пишет: подобные показатели способны привести к рекордно жаркому году с серьезными последствиями для погоды, продовольственной безопасности и мировой экономики, — предупреждают специалисты.

Этот феномен и в Волгограде может отозваться аномальной жарой и нестабильной погодой в летний сезон.

Ранее сообщалось о непогоде, которую ждут в Волгограде.