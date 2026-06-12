Подруга Чурсиной рассказала, что актриса не хотела сообщать о своей болезни семье

Подруга актрисы Людмилы Чурсиной Юлия Пенкина рассказала о подробностях последних месяцев жизни артистки.
Еще осенью 2025 года у артистки начались серьезные проблемы со здоровьем. Во время обследования врачи выявили онкологическое заболевание. Несмотря на диагноз, актриса решила отложить лечение: в октябре у нее были запланированы два спектакля, и, по словам Пенкиной, Чурсина не хотела подводить зрителей. Хотя близкие и медики настаивали на госпитализации, актриса предпочла сначала выполнить свои профессиональные обязательства.
— Я спрашивала: «Как самочувствие?» — «Хреново» — «Что болит?» — «Ничего». Ее мучило, что она вынуждена терпеть опеку. А она никогда не допускала никакую опеку над собой. Могла только сама опекать. Когда я ее любимому племяннику сказала про ее болезнь, думала, она меня убьет, — вспоминает Пенкина.
На обследование, во время которого у артистки обнаружили рак, она отправилась вместе с подругой, не желая лишний раз тревожить родственников. Более того, она не собиралась сообщать семье о тяжелом диагнозе, однако ее подруга Юлия Пенкина сама связалась с племянником Чурсиной и попросила его подключиться к ситуации.
В последний раз Пенкина виделась с актрисой 7 июня. Она специально привезла из Москвы в Санкт-Петербург премию Золотая маска «За служение искусству», чтобы лично показать награду Людмиле Чурсиной.
— Посмотрела, ну и все. И понятно почему — что ей награды, когда жизнь уходит. Она все понимала, узнала меня, когда я к ней в последний раз пришла, — добавила подруга.
По словам Пенкиной, после выписки из больницы актриса проходила дальнейшее лечение дома под наблюдением сиделки, которая поддерживала постоянный контакт с врачами. Однако болезнь стремительно прогрессировала.
— В январе, когда мы виделись, еще до больницы, я приехала к ней. Сидели на террасе, болтали, и тогда впервые она сказала: «Я не хочу жить». Я испугалась, сжалась внутри вся, но тут же стала предлагать организовать какое-нибудь ее выступление. «Нет, я не хочу». Я не знала, как уговорить. И не уговорила, — заключила Пенкина в беседе с «МК».
О смерти Людмилы Чурсиной стало известно 10 июня — об этом сообщили в московском Театре Российской армии, где она работала. Народной артистке СССР было 84 года.
Близкая подруга актрисы Валентина Асланова рассказала, что трудности со здоровьем начались у Чурсиной с операции по замене тазобедренного сустава. Асланова отметила, что отговаривала подругу от хирургического вмешательства, но та решилась. Позднее у артистки диагностировали онкологическое заболевание, для лечения семья выбрала Санкт-Петербург.