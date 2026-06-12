Подруга Чурсиной рассказала, что актриса не хотела сообщать о своей болезни семье

— В январе, когда мы виделись, еще до больницы, я приехала к ней. Сидели на террасе, болтали, и тогда впервые она сказала: «Я не хочу жить». Я испугалась, сжалась внутри вся, но тут же стала предлагать организовать какое-нибудь ее выступление. «Нет, я не хочу». Я не знала, как уговорить. И не уговорила, — заключила Пенкина в беседе с «МК».