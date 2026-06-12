Жители Чебаркуля отмечают 290‑летие города 12 июня

12 июня Чебаркулю исполняется 290 лет. Он был основан как крепость для охраны рубежей страны в 1736 году, а сейчас Чебаркуль — центр важного сельскохозяйственного района и город с большим промышленным потенциалом.
В годы Великой Отечественной войны жители Чебаркуля создавали на заводах детали для авиационных двигателей, добровольцы боролись с нацизмом на передовой. Сейчас на территории успешно развивается агропромышленный комплекс. Город нередко называют «молочным центром» Южного Урала.
Славная история Чебаркуля продолжается и сегодня. Наряду с металлургией в городе развиваются легкая и пищевая промышленность, туризм, стройкомплекс. С поддержкой области обновляются социальная сфера и коммунальная инфраструктура.
Например, в поселке Каширина строят три новые котельные, которые повысят надежность теплоснабжения на долгие годы.
Но главным богатством города во все времена остаются люди, которые достойно продолжают трудовые и ратные традиции многих поколений предшественников, подчеркнул глава региона.
В юбилейный год Алексей Текслер пожелал Чебаркулю дальнейшего процветания.