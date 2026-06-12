В США усомнились, что Илон Маск стал первым триллионером в истории

Утверждение о том, что Илон Маск стал первым триллионером в истории, нуждается в уточнении. Об этом сообщает американское издание The Washington Post (WP).
Как отмечает газета, номинально стоимость доли предпринимателя в компаниях SpaceX и Tesla после первичного размещения акций первой на бирже оценивается в 1,1 триллиона долларов. Однако значительная часть этих средств станет доступна бизнесмену лишь в отдаленном будущем. В частности, акции SpaceX на сумму 867 миллиардов долларов принесут прибыль только после того, как на Марсе будет основана человеческая колония, говорится в материале.
WP подчеркивает, что Маск получает часть своего дохода в виде пакетов акций, привязанных к выполнению конкретных задач. Если не учитывать эти ценные бумаги, то состояние предпринимателя недостаточно велико для присвоения ему статуса триллионера, уточнили журналисты.
Несколькими часами ранее агентство Reuters сообщило, что благодаря размещению акций SpaceX на IPO Маск стал первым триллионером в истории.
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