В США усомнились, что Илон Маск стал первым триллионером в истории

Как отмечает газета, номинально стоимость доли предпринимателя в компаниях SpaceX и Tesla после первичного размещения акций первой на бирже оценивается в 1,1 триллиона долларов. Однако значительная часть этих средств станет доступна бизнесмену лишь в отдаленном будущем. В частности, акции SpaceX на сумму 867 миллиардов долларов принесут прибыль только после того, как на Марсе будет основана человеческая колония, говорится в материале.