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Баян Алагузова показала фото с одной из самых известных моделей в мире

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова выложила в Instagram фото с мировой знаменитостью — канадской супермоделью и активисткой Винни Харлоу, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«С великолепной Винни Харлоу», — лаконично подписала снимок Баян Алагузова. На фото две женщины стоят рядом и улыбаются, глядя в камеру. Снимок получился очень теплым.

«Две красивые женщины стоят рядом, каждая со своей тихой, сияющей грацией. Одна, как лунный свет, прилив, другая, как солнце на цветущем месте», — написали пользователи соцсети.

«Красота в глазах смотрящего», «Шикарные», «Вау, я ее знаю, люблю ее», — прокомментировали пользователи.

Отметим, что 31-летняя Винни Харлоу стала известной благодаря участию в двадцать первом сезоне «Топ-модель по-американски». Она смогла достичь вершины модельного бизнеса, несмотря на наличие витилиго.