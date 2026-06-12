Баян Алагузова показала фото с одной из самых известных моделей в мире

«С великолепной Винни Харлоу», — лаконично подписала снимок Баян Алагузова. На фото две женщины стоят рядом и улыбаются, глядя в камеру. Снимок получился очень теплым.
«Две красивые женщины стоят рядом, каждая со своей тихой, сияющей грацией. Одна, как лунный свет, прилив, другая, как солнце на цветущем месте», — написали пользователи соцсети.
«Красота в глазах смотрящего», «Шикарные», «Вау, я ее знаю, люблю ее», — прокомментировали пользователи.
Отметим, что 31-летняя Винни Харлоу стала известной благодаря участию в двадцать первом сезоне «Топ-модель по-американски». Она смогла достичь вершины модельного бизнеса, несмотря на наличие витилиго.