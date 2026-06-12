Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улететь в Армению и Узбекистан станет проще: что изменилось для казахстанцев

Авиакомпании Армении и Узбекистана запускают новые рейсы в Казахстан — самолеты будут летать по маршрутам Ереван-Алматы и Ташкент-Костанай, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта.

Источник: Nur.kz

На сайте ведомства сообщили, что рейсы из Еревана в Алматы и обратно начнут курсировать уже сегодня, 12 июня.

Авиакомпания FlyOne Armenia будет выполнять полеты с частотой 2 рейса в неделю — по понедельникам и пятницам.

Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Арменией увеличится с 3 до 5 рейсов в неделю.

Кроме того, с 13 июня авиакомпания My Freighter (Сentrum Air) планирует открытие нового маршрута в Казахстан по направлению Ташкент — Костанай.

Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в неделю (по субботам) на воздушных судах типа Airbus 320.

Отмечается, что открытие новых авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества Казахстана с Арменией и Узбекистаном.