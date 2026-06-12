Улететь в Армению и Узбекистан станет проще: что изменилось для казахстанцев

На сайте ведомства сообщили, что рейсы из Еревана в Алматы и обратно начнут курсировать уже сегодня, 12 июня.
Авиакомпания FlyOne Armenia будет выполнять полеты с частотой 2 рейса в неделю — по понедельникам и пятницам.
Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Арменией увеличится с 3 до 5 рейсов в неделю.
Кроме того, с 13 июня авиакомпания My Freighter (Сentrum Air) планирует открытие нового маршрута в Казахстан по направлению Ташкент — Костанай.
Рейсы будут выполняться с частотой 1 раз в неделю (по субботам) на воздушных судах типа Airbus 320.
Отмечается, что открытие новых авиасообщений будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества Казахстана с Арменией и Узбекистаном.