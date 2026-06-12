Названы вакансии с самым высоким ростом спроса среди работодателей весной

«Этой весной заметно выросла потребность специалистов в рабочих и технических профессиях. Наиболее выраженную динамику показала вакансия автослесаря: число предложений для таких специалистов выросло на 113%. Высокий спрос также сохраняется на механиков (+87%) и строителей (+77%), что отражает активность в промышленности, строительстве и инфраструктурных проектах» , — сказал он.