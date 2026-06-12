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Названы вакансии с самым высоким ростом спроса среди работодателей весной

РИА Новости: работодатели весной стали чаще искать автослесарей и механиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Автослесари, механики и строители стали лидерами по росту спроса среди рабочих и технических специальностей весной 2026 года, рассказал РИА Новости директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

«Этой весной заметно выросла потребность специалистов в рабочих и технических профессиях. Наиболее выраженную динамику показала вакансия автослесаря: число предложений для таких специалистов выросло на 113%. Высокий спрос также сохраняется на механиков (+87%) и строителей (+77%), что отражает активность в промышленности, строительстве и инфраструктурных проектах» , — сказал он.

По словам Губанова, рост спроса на специалистов технического профиля связан с расширением производственных мощностей, реализацией строительных проектов и необходимостью поддерживать бесперебойную работу оборудования и инженерных систем.

Кроме того, работодатели активно наращивали набор персонала в ряде отраслей. Лидером по росту числа вакансий стало производство непродовольственных потребительских товаров (+20%), за ним следуют гостиничный бизнес и туризм (+13%), а также сфера общественного питания (+11%).

Высокий спрос на сотрудников в сегменте гостиничного бизнеса связан в том числе с сезонным ростом активности и развитием внутреннего туризма.