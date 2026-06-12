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В Минобороны сообщили об уничтожении 231 дрона ВСУ

Накануне празднования Дня России территорию страны атаковал 231 украинский дрон. Целями БПЛА стали.

Накануне празднования Дня России территорию страны атаковал 231 украинский дрон. Целями БПЛА стали сразу 16 регионов. Волгоградской области, несмотря на действовавший всю ночь режим беспилотной опасности, в их числе не оказалось.

Очередной налет смертоносных летательных аппаратов сегодняшней ночью пережили жители Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республик Крым и Татарстан. Украинские дроны уничтожали и над Калужской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской и Московской областями. Облетев стороной Волгоград, БПЛА самолетного типа устремились также в соседнюю Астраханскую область.

Об угрозе налета беспилотников жителей Волгоградской области предупредили накануне в 22:52. О снятии всех ограничений в РСЧС сообщили уже ранним утром. На фоне действующей опасности в городе почти на два часа ограничивали работу аэропорта.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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