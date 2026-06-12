В Хабаровске в парке «Динамо» вновь зазвучали «Хабаровские встречи»

Традиционно программа рассчитана прежде всего на представителей старшего поколения, однако присоединиться к празднику могут все желающие. На открытой площадке выступают творческие коллективы города, звучат популярные песни, а зрители не только слушают музыку, но и выходят на танцевальную площадку.