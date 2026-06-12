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В Хабаровске в парке «Динамо» вновь зазвучали «Хабаровские встречи»

Любимые летние танцевальные вечера вернулись на открытую сцену.

В Хабаровске стартовал новый сезон проекта «Хабаровские встречи», который уже много лет собирает жителей на сцене парка «Динамо», — сообщает администрация города.

Традиционно программа рассчитана прежде всего на представителей старшего поколения, однако присоединиться к празднику могут все желающие. На открытой площадке выступают творческие коллективы города, звучат популярные песни, а зрители не только слушают музыку, но и выходят на танцевальную площадку.

Как отметила начальник управления культуры администрации Хабаровска Ирина Жолобова, «Хабаровские встречи» остаются одним из самых любимых летних проектов горожан.

«Это настоящий праздник, которого хабаровчане ждут с нетерпением. Присоединиться могут все желающие, даже дети и молодёжь», — подчеркнула она.

Концерты под открытым небом будут проходить на протяжении всего летнего сезона по выходным дням. Ближайшие выступления запланированы на 13 и 14 июня. Начало программ — в 18:00.

Организаторы обращают внимание, что в случае неблагоприятной погоды мероприятия могут быть отменены.