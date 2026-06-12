Кто из мировых звезд до Канье Уэста выступал в странах СНГ и Грузии

Куда приезжают суперзвезды.
Чаще всего среди постсоветских стран мировые звезды выбирали для своих сольных концертов Грузию и Казахстан. В Грузии мероприятиями с участием западных артистов занимается государственный проект Starring Georgia — он же устраивает выступление Канье Уэста в Тбилиси.
В 2023 году в Грузии концерты в рамках Starring Georgia давали Бруно Марс, The Killers и Imagine Dragons, в 2024-м — OneRepublic и Scorpions, в 2025-м — Джастин Тимберлейк, Guns’n"Roses и Empire of the Sun. Другие промоутеры организовали приезд Skillet и Black Eyed Peas в Тбилиси в 2024 году. Помимо грузинской столицы, выступления мировых звезд также проходили на концертной площадке Black Sea Arena в поселке Шекветили на побережье Черного моря.
В Казахстане мировые звезды приезжают в Алма-Ату и Астану, при этом в столицу — реже. С 2023 года сольные концерты в Астане давали 30 Seconds to Mars, Дженнифер Лопес и Backstreet Boys, а в Алма-Ате — 50 Cent, Black Eyed Peas, 30 Seconds to Mars, Scorpions, Дженнифер Лопес, Backstreet Boys, Limp Bizkit и Deep Purple. В 2025 году в рамках фестиваля Park Live в Алма-Ате выступили Робби Уильямс и Мэрилин Мэнсон.
Кто давал больше всего концертов.
Чаще других в СНГ и Грузии с 2022 года выступала американская рок-группа 30 Seconds to Mars Джареда и Шеннона Лето. За 2024−2025 годы она дала шесть сольных концертов: три в Казахстане (два в Алма‑Ате и один в Астане) и по одному в Азербайджане (Баку), Грузии (Тбилиси) и Узбекистане (Ташкент).
В 2025 году американская суперзвезда Дженнифер Лопес в рамках концертного тура Up All Night: Live in 2025 выступила в Астане, Алма-Ате, Ташкенте и столице Армении Ереване. Джастин Тимберлейк, еще одна суперзвезда из США, в том же году выступил в Тбилиси и Баку в рамках The Forget Tomorrow World Tour.
По два раза с сольными концертами приезжали Imagine Dragons в 2023 году (Баку и Тбилиси), Scorpions в 2024 году (Алма-Ата и Шекветили) и Backstreet Boys в 2025 году (Алма-Ата и Астана).
Чей концерт стал самым посещаемым.
Концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси посетило 55 тыс. зрителей, включая 20 тыс. туристов, рассказала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе. Чуть меньше собрало выступление Тимберлейка в Баку — по оценкам организаторов iTicket Production, на нем присутствовали 52 тыс. человек.
Концерт Дженнифер Лопес в Астане, по данным ивент-агентства Astana Concert, собрал аншлаг — 30 тыс. зрителей. Столько же человек посетило выступление американской певицы в Ереване, из них 15 тыс. — туристы, говорится на странице Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
В Алма-Ате выступление Дженнифер Лопес принесло городу свыше 10 млрд тенге (около $18,54 млн на день мероприятия), передавало агентство «Казинформ». Согласно их данным, на концерте присутствовало 27 тыс. зрителей, из них примерно 7 тыс. — туристы. Между тем есть и другие оценки: ивент-холдинг First Media Group сообщал о более 25 тыс. зрителей, а ивент-агентство Astana Concert — о 30 тыс. человек.
В Ташкенте на концерт Дженнифер Лопес пришло 25 тыс. человек. Большая часть из них — это туристы (15,3 тыс.), среди которых 8,9 тыс. россияне и 2,5 казахстанцев, писала Gazeta.uz со ссылкой на Фонд развития культуры и искусства.
Backstreet Boys за два свои концерта в Казахстане в 2025 году суммарно собрали свыше 55 тыс. зрителей, следует из оценок организаторов: 30 тыс. — в Астане и более 25 тыс. — в Алма-Ате.
Какие концерты пройдут в 2026 году.
Во второй половине 2026 года мировые исполнители приедут в Казахстан и Грузию. В Тбилиси состоится концерт Канье Уэста (12 июня), а в грузинском городе Рустави пройдут концерты Рики Мартина (16 июля) и Моби (30 июля).
В Алма-Ате выступят Megadeth (28 июня), Рики Мартин (18 июля) и Энрике Иглесиас (5 сентября). С 21 по 23 августа в городе пройдет фестиваль Park Live, хедлайнерами которого заявлены Jack White, Gorillaz и The Offspring. Энрике Иглесиас также даст концерт в Астане 3 сентября.