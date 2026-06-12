Кто из мировых звезд до Канье Уэста выступал в странах СНГ и Грузии

Чаще других в СНГ и Грузии с 2022 года выступала американская рок-группа 30 Seconds to Mars Джареда и Шеннона Лето. За 2024−2025 годы она дала шесть сольных концертов: три в Казахстане (два в Алма‑Ате и один в Астане) и по одному в Азербайджане (Баку), Грузии (Тбилиси) и Узбекистане (Ташкент).