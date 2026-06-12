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Офсайд в конце матча ЧМ между Южной Кореей и Чехией определил его итог

Встреча сборных Республики Корея и Чехии в рамках группового этапа ЧМ по футболу завершилась победой южнокорейских игроков.

Встреча сборных Республики Корея и Чехии в рамках группового этапа ЧМ по футболу завершилась победой южнокорейских игроков.

В первом тайме забить гол не удалось ни одной из команд. Ладислав Крейчи, играющий за чешскую сборную, открыл счет на 59-й минуте. Хван Ин Бом через восемь минут сумел его сравнять.

Еще через десять минут мяч отправился в ворота после удара Томаша Соучека, но гол был отменен из-за офсайда.

О Хен Гю вывел южнокорейскую команду вперед за десять минут до окончания второго тайма.

В четверг матч других двух сборных из группы А, Мексики и ЮАР, завершился победой мексиканцев, сумевших забить дважды и не пропустить ни одного мяча.

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