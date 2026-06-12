Амуниция и уход для ваших питомцев: в ветеринарных аптеках «Ушки на макушке» запустили летнее предложение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С приходом теплого сезона владельцы домашних животных чаще проводят время на прогулках со своими питомцами. Вместе с этим возрастает и потребность в средствах ухода, гигиены и безопасной амуниции для собак и кошек.
Чтобы заботиться о наших любимцах было приятнее, в ветеринарных аптеках «Ушки на макушке» сети АО «Губернские аптеки» действуют сезонные акции.
До конца июля владельцам питомцев предлагают скидки до 30% на товары для прогулок — поводки, шлейки, ошейники, намордники и другую амуницию. Скидка до 15% действует на лакомства для собак и кошек и до 15% на средства для ухода — шампуни, капли и растворы для чистки ушей, глаз и обработки лап.
Помимо лекарств и товаров для ухода и питания, владельцы животных могут получить бесплатную консультацию специалистов.
Акция действует во всех ветеринарных аптеках «Ушки на макушке» в Красноярске и крае. Скидкой могут воспользоваться участники программы лояльности — «Карта здоровых привычек». Для этого достаточно оформить электронную карту через мобильное приложение «губернскиеаптеки.рф» или приобрести пластиковую карту за символический один рубль в «Губернских аптеках» или в «Ушках на макушке».
Добавим, что летнее предложение на товары для животных действует в физических ветеринарных аптеках сети, а также в интернет-аптеке gubernskieapteki.ru.
Реклама. АО «Губернские аптеки». ИНН 2466189073erid: 2VtzquaxonH.