Амуниция и уход для ваших питомцев: в ветеринарных аптеках «Ушки на макушке» запустили летнее предложение

До конца июля владельцам питомцев предлагают скидки до 30% на товары для прогулок — поводки, шлейки, ошейники, намордники и другую амуницию. Скидка до 15% действует на лакомства для собак и кошек и до 15% на средства для ухода — шампуни, капли и растворы для чистки ушей, глаз и обработки лап.