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Подросток получил травму в горах в области Жетiсу

В области Жетісу спасатели эвакуировали подростка с горного участка — мальчик получил травму ноги и не смог продолжить путь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В Коксуском районе, в горной местности недалеко от села Мамбет, подросток получил травму ноги и не смог самостоятельно спуститься. Рядом с ним находился отец. После поступления сообщения к месту происшествия выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС.

Добравшись до пострадавшего, они оказали необходимую помощь, эвакуировали его с горного участка и передали бригаде скорой медицинской помощи. К счастью, спасательная операция завершилась благополучно.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха в горах, выбирать маршруты с учетом своей подготовки и быть внимательными при передвижении по сложному рельефу.

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