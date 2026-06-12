Подросток получил травму в горах в области Жетiсу

В Коксуском районе, в горной местности недалеко от села Мамбет, подросток получил травму ноги и не смог самостоятельно спуститься. Рядом с ним находился отец. После поступления сообщения к месту происшествия выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС.
Добравшись до пострадавшего, они оказали необходимую помощь, эвакуировали его с горного участка и передали бригаде скорой медицинской помощи. К счастью, спасательная операция завершилась благополучно.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха в горах, выбирать маршруты с учетом своей подготовки и быть внимательными при передвижении по сложному рельефу.