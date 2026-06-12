Госавтоинспекция ужесточит проверки водителей на этих выходных

С 11 по 14 июня сотрудники ГИБДД проведут рейды по всей стране, направленные на выявление нарушителей. Основной акцент будет сделан на отлов водителей, находящихся в состоянии опьянения. В управлении подчеркнули, что в преддверии продолжительных праздников количество экипажей на трассах возрастёт.