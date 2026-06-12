Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция ужесточит проверки водителей на этих выходных

С 11 по 14 июня сотрудники ГИБДД проведут рейды по всей стране, направленные на выявление нарушителей.

С 11 по 14 июня сотрудники ГИБДД проведут рейды по всей стране, направленные на выявление нарушителей. Основной акцент будет сделан на отлов водителей, находящихся в состоянии опьянения. В управлении подчеркнули, что в преддверии продолжительных праздников количество экипажей на трассах возрастёт.

Автомобилистов призывают заранее отказаться от управления транспортом после приёма спиртного и продумывать маршруты с учётом безопасности. В дорожной полиции напомнили: за езду под воздействием алкоголя либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрено лишение водительских прав и существенный денежный штраф.

Трамп близок к отчаянному шагу в Иране.