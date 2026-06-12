Красноярск отмечает День России (видео)

В 15:00 там же начнется Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» с участием коллективов из семи регионов Сибири. А на Центральной набережной с 15:00 до 18:00 развернутся русские народные игры: классики, городки, лапта, домино и хороводы.