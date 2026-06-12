Красноярск отмечает День России (видео)

Красноярск 12 июня отмечает День России. Главные городские часы исполняют гимн — услышать его можно в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, сообщили в мэрии.
Глава города Сергей Верещагин поздравил горожан в своих соцсетях.
«Мы живём в самом центре великой и удивительной страны. Мы любим её и гордимся, ценим единство наших народов», — написал он.
В честь праздника в городе пройдут десятки мероприятий. В 11:00 на западной стороне острова Татышев стартовал патриотический фестиваль «Служу России!» с показательными выступлениями силовиков, выставкой спецтехники и концертом. Завершит его «Хоровод единства».
В 15:00 там же начнется Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» с участием коллективов из семи регионов Сибири. А на Центральной набережной с 15:00 до 18:00 развернутся русские народные игры: классики, городки, лапта, домино и хороводы.
В 18:00 в парке имени 1 Мая откроется летний фестиваль с VR, искусственным интеллектом, мастер-классами, квизами и киносеансом под открытым небом. Также в течение дня волонтеры будут раздавать ленты-триколоры и рассказывать об истории праздника.
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