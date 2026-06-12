Больше не ждем подрядчиков: челябинский трамвай научился стричь газон сам

Челябинские транспортные инженеры снова удивили. Трамвай на базе КТМ-605 с панорамной кабиной и сердцем от троллейбуса, который недавно показывали на ЧелТранспортФесте, обрел новую летнюю профессию. Зимой он очищал пути от снега, а теперь будет бороться с травой.