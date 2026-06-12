Пермь подаст заявку на получение статуса «Семейная столица России»

Регион также увеличил количество кризисных центров. Они осуществляют полное сопровождение семей в течение трех месяцев до полного разрешения всех проблем. Центры работают в трех муниципалитета, еще три в этом году дополнительно откроют в Горнозаводске, Краснокамске и Чайковском. Ежегодно помощь смогут получать порядка 400 человек. В Перми, Чайковском, Кудымкаре, Кунгуре и Березниках с 1 июля откроют пункты проката предметов для ухода за ребенком.