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Цифровизацию и транзитные перевозки обсудили таможенники СНГ в Боровом

Подготовку к предстоящему 35-летию Содружества также включили в повестку встречи глав таможенных органов.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Цифровизацию и автоматизацию процессов обсудили на 82-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств — участников Содружества Независимых Государств (СРТС СНГ), который прошел в Боровом, сообщили в комитете госдоходов Казахстана.

Глава ведомства Жандос Дуйсембиев назвал формат совета эффективной площадкой для выработки совместных решений и укрепления практического взаимодействия между таможенными администрациями государств Содружества.

СНГ планирует пилотный проект по учету населения на основе цифрового следа.

На встрече рассмотрели широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение транзитных перевозок и внедрение современных цифровых решений в деятельность таможенных органов.

Таможенники договорились:

обмениваться опытом по внедрению перспективных информационных технологий, автоматизации процессов, а также применения инспекционно-досмотровых комплексов и технологий анализа рентгеновских изображений;

обмениваться сведениями во взаимной торговле, повышения эффективности обмена данными о таможенной стоимости товаров, создания механизмов регистрации и идентификации участников внешнеэкономической деятельности, а также Меморандума об упрощении транзитных перевозок;

регулировать работу правоохранительных подразделений таможенных служб, обмен информацией о лицах, причастных к правонарушениям, также вопросы функционирования Центра таможенных экспертиз и исследований;

«освежить» международно-правовую базу СНГ в таможенной сфере, включая пересмотр и прекращение действия отдельных соглашений и протоколов, утративших практическую актуальность.

На заседании также обсудили вопросы координации позиций государств СНГ в рамках Всемирной таможенной организации, а также мероприятия, посвященные предстоящему 35-летию Содружества.

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