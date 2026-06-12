Цифровизацию и транзитные перевозки обсудили таможенники СНГ в Боровом

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Цифровизацию и автоматизацию процессов обсудили на 82-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств — участников Содружества Независимых Государств (СРТС СНГ), который прошел в Боровом, сообщили в комитете госдоходов Казахстана.
Глава ведомства Жандос Дуйсембиев назвал формат совета эффективной площадкой для выработки совместных решений и укрепления практического взаимодействия между таможенными администрациями государств Содружества.
СНГ планирует пилотный проект по учету населения на основе цифрового следа.
На встрече рассмотрели широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, повышение эффективности таможенного администрирования, упрощение транзитных перевозок и внедрение современных цифровых решений в деятельность таможенных органов.
Таможенники договорились:
обмениваться опытом по внедрению перспективных информационных технологий, автоматизации процессов, а также применения инспекционно-досмотровых комплексов и технологий анализа рентгеновских изображений;
обмениваться сведениями во взаимной торговле, повышения эффективности обмена данными о таможенной стоимости товаров, создания механизмов регистрации и идентификации участников внешнеэкономической деятельности, а также Меморандума об упрощении транзитных перевозок;
регулировать работу правоохранительных подразделений таможенных служб, обмен информацией о лицах, причастных к правонарушениям, также вопросы функционирования Центра таможенных экспертиз и исследований;
«освежить» международно-правовую базу СНГ в таможенной сфере, включая пересмотр и прекращение действия отдельных соглашений и протоколов, утративших практическую актуальность.
На заседании также обсудили вопросы координации позиций государств СНГ в рамках Всемирной таможенной организации, а также мероприятия, посвященные предстоящему 35-летию Содружества.