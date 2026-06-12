Ольге Бузовой понадобилась экстренная помощь врачей

Согласно сведениям источника, Бузова получила серьезную травму в своей квартире и жаловалась медикам на острую боль. В настоящее время принимается решение о ее помещении в больницу, отмечает Mash. Какие именно обстоятельства привели к инциденту и какая часть тела пострадала, пока не раскрывается.