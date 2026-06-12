Старшая дочь короля Таиланда умерла в возрасте 47 лет после четырех лет комы: от чего страдала принцесса

Отметим, принцесса Баджракитиябха находилась в коме с декабря 2022 года. Однако 21 мая этого года состояние женщины резко ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением кишечника. Кроме того, у принцессы наблюдались низкое кровяное давление, нерегулярное сердцебиение и аномальная свертываемость крови.