Этери Тутберидзе рассказала, о чем жалеет во взаимоотношениях с дочерью

— Она могла бы спокойно жить дома, я бы все для нее сделала. Ей необязательно было бы скитаться по всему миру, тренироваться, чтобы спокойно жить. (…) Я иногда шучу, что, если еще что-то заболит, я ее заберу домой. Она говорит: «Мам, мне уже 23 года, никуда ты меня не заберешь». Она намного сильнее меня, я сдалась намного раньше, — призналась тренер.