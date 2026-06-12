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Этери Тутберидзе рассказала, о чем жалеет во взаимоотношениях с дочерью

Тренер Этери Тутберидзе дала большое интервью проекту «aleko in my bag», в котором рассказала о взаимоотношениях с дочерью, фигуристкой Дианой Дэвис.

Тренер Этери Тутберидзе дала большое интервью проекту «aleko in my bag», в котором рассказала о взаимоотношениях с дочерью, фигуристкой Дианой Дэвис.

Сейчас спортсменке 23 года. По словам Тутберидзе, ее дочь обладает огромной силой воли и характером, который помогает ей справиться со всеми жизненными трудностями.

— Она могла бы спокойно жить дома, я бы все для нее сделала. Ей необязательно было бы скитаться по всему миру, тренироваться, чтобы спокойно жить. (…) Я иногда шучу, что, если еще что-то заболит, я ее заберу домой. Она говорит: «Мам, мне уже 23 года, никуда ты меня не заберешь». Она намного сильнее меня, я сдалась намного раньше, — призналась тренер.

Тутберидзе также призналась, что хотела бы извиниться перед Дэвис. По ее словам, она многое не дала своей дочери как тренер.

— Все время стеснялась ее тренировать, стеснялась ей делать замечания. Выпускала порой на лед на последние 15 минут, потому что такие условия ставили мои действующие спортсмены. И я шла на эти условия. И это абсолютно неправильно. За это бы, конечно, извинилась, — заключила Этери Тутберидзе.

Также тренер призналась, что привыкла к одиночеству и не стремится строить новые отношения. По ее словам, семья «была бы», если бы вместе с ней и дочерью рядом был мужчина, но «второй стороной было принято иное решение». Однако Тутберидзе призналась, что это сделало ее сильнее.

Также Тутберидзе прокомментировала высказывания о своем тяжелом характере и жестком подходе к тренировкам. В эфире подкаста «Форум в большом городе» тренер призналась, что меняет методы своих занятий.