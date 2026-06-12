За 2025 год у 1908 жителей Красноярского края выявили рак простаты

За 2025 год у 1908 мужчин из Красноярского края выявили рак простаты. В Министерстве здравоохранения добавили, что в общей структуре онкологической заболеваемости в нашем регионе он занимает третье место, уступая злокачественным новообразованиям кожи и молочной железы.