За 2025 год у 1908 жителей Красноярского края выявили рак простаты

За 2025 год у 1908 мужчин из Красноярского края выявили рак простаты. В Министерстве здравоохранения добавили, что в общей структуре онкологической заболеваемости в нашем регионе он занимает третье место, уступая злокачественным новообразованиям кожи и молочной железы.
Рак предстательной железы занимает первое место среди злокачественных новообразований у мужчин. Предупредить заболевание можно следующими способами: регулярно посещайте врача-уролога (особенно после 50 лет), ведите правильный образ жизни и увеличьте количество растительной пищи в рационе.
Среди ранних симптомов рака простаты — ослабление и прерывистость струи мочи, частые позывы, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря и учащенное ночное мочеиспускание. По мере прогрессирования болезни возможны появление крови в моче и эякуляте, эректильная дисфункция, боли в области таза и поясницы.
Ранее мы писали, что в 2025 году злокачественные новообразования ободочной кишки и желудка обнаружили у 1134 и 839 жителей Красноярского края соответственно.