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ТЦК мобилизовали более 40 украинцев 18−24 лет из-за старых фото в соцсетях

В Черниговской области Украине сотрудники ТЦК вместе с полицией принудительно мобилизовали свыше 40 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Их сначала обвинили в сотрудничестве с российскими военными в 2022 году из-за старых фото. Об этом сообщил канал «Северный ветер», который ведут бойцы российской группировки войск «Север».

Источник: Life.ru

«В качестве доказательств использовались фотографии в соцсетях, сделанные украинцами или их родителями в подростковом возрасте в феврале-марте 2022 года», — уточнили бойцы.

Дело в том, что Чернговская область является лидером по количеству сбежавших с фронта украинских военнослужащих. Для задержания дезертиров туда прибыли дополнительные подразделения украинской военной полиции (ВСП).

А в Киеве умер мобилизованный после избиения в ТЦК. Прокуратура завела два уголовных дела: одно — по факту возможного превышения полномочий сотрудниками военкомата и полиции, второе — из-за возможного ненадлежащего исполнения врачебных обязанностей медработниками.

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