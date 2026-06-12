ТЦК мобилизовали более 40 украинцев 18−24 лет из-за старых фото в соцсетях

В Черниговской области Украине сотрудники ТЦК вместе с полицией принудительно мобилизовали свыше 40 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Их сначала обвинили в сотрудничестве с российскими военными в 2022 году из-за старых фото. Об этом сообщил канал «Северный ветер», который ведут бойцы российской группировки войск «Север».