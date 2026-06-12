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Наряды милиции будут дежурить в школах на выпускных вечерах

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дело Беларуси будут обеспечивать охрану общественного порядка во всех школах на выпускные вечера, который пройду сегодня по всей стране, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

«В каждой школе и на прилегающих к ним территориям организовано дежурство нарядов милиции, усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи», — говорится в сообщении.

Особое внимание инспекторы ГАИ уделят безопасности дорожного движения около школ.

В МВД также рекомендуют водителям приезжать на праздник заранее, парковать машину без нарушений Правил дорожного движения или вовсе отказаться от использования личного автомобиля.

В министерстве также напоминают об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения.

«Обращаем внимание родителей: в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено», — подчеркнули в ведомстве.