Наряды милиции будут дежурить в школах на выпускных вечерах

«В каждой школе и на прилегающих к ним территориям организовано дежурство нарядов милиции, усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи», — говорится в сообщении.
Особое внимание инспекторы ГАИ уделят безопасности дорожного движения около школ.
В МВД также рекомендуют водителям приезжать на праздник заранее, парковать машину без нарушений Правил дорожного движения или вовсе отказаться от использования личного автомобиля.
В министерстве также напоминают об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения.
«Обращаем внимание родителей: в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено», — подчеркнули в ведомстве.