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Три кургана у деревни Татарская внесли в реестр ОКН Красноярского края

По оценкам специалистов, их возраст — V-II века до нашей эры.

В Красноярском крае три археологических памятника — курганы «Татарская. Одиночный курган-4», «Татарская. Одиночный курган-5» и «Татарская. Одиночный курган-6» — включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщают gornovosti.ru.

Как рассказали в службе по охране ОКН, объекты расположены в Большемуртинско-Сухобузимском округе у деревни Татарская. По оценкам специалистов, их возраст — V-II века до нашей эры. Курганы имеют научную и историческую ценность, помогая изучать жизнь людей в Красноярской лесостепи в эпоху раннего железного века.

Для памятников утвердили официальные границы территорий. Теперь здесь запрещены любые работы, которые могут их повредить: строительство, распашка земель и другие земляные работы.