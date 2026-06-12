Три кургана у деревни Татарская внесли в реестр ОКН Красноярского края

Как рассказали в службе по охране ОКН, объекты расположены в Большемуртинско-Сухобузимском округе у деревни Татарская. По оценкам специалистов, их возраст — V-II века до нашей эры. Курганы имеют научную и историческую ценность, помогая изучать жизнь людей в Красноярской лесостепи в эпоху раннего железного века.