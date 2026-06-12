В День России школьникам Красноярского края вручили первый паспорт

Школьникам Красноярского края в День России вручили первый паспорт. Ребята стали первыми, кому вручили важный документ в Национальном центре «Россия» на Енисее. [caption id= «attachment_369077» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба губернатора Красноярского края[/caption] Школьники получили паспорт в такой особый день из рук губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и начальника ГУ МВД России по краю Александра Соловьёва. Участниками церемонии стали ребята, которые добились успехов в учебе, спорте, общественной деятельности и творчестве. Именно сегодняшним школьникам предстоит продолжать эту историю и вносить вклад в развитие Родины своими делами. Поздравляю ребят с получением первого паспорта, а всех жителей Красноярского края — с Днём России, — отметил в своем обращении глава региона.