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Власти Москвы рассказали о качестве воздуха в столице

Урожаева: индекс загрязнения воздуха в Москве держится в категории низкий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Индекс загрязнения атмосферы в Москве в последние пять лет устойчиво держится в категории низкий и очень низкий, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

«Есть интегральный показатель, называется индекс загрязнения атмосферы — ИЗА, который меряется от 0 до 10. В него входят все основные загрязнители. В Москве в последние пять лет он устойчиво держится от 2 до 3, что в категории ИЗА соответствует уровню “низкий-очень низкий”. Для большого мегаполиса это уникальное качество воздуха, что уже сравнимо с Парижем и с Лондоном», — рассказала Урожаева.

По ее словам, на всех крупных трубах на объектах энергетики, на промышленных предприятиях установлены датчики, которые в онлайн-режиме передают информацию о выбросах в систему.

«Больше 60 предприятий у нас охвачены датчиками. Мы эту программу активно продолжаем. У нас план на ближайшие два года еще примерно столько же предприятий охватить датчиками», — добавила глава департамента.