Власти Москвы рассказали о качестве воздуха в столице

«Есть интегральный показатель, называется индекс загрязнения атмосферы — ИЗА, который меряется от 0 до 10. В него входят все основные загрязнители. В Москве в последние пять лет он устойчиво держится от 2 до 3, что в категории ИЗА соответствует уровню “низкий-очень низкий”. Для большого мегаполиса это уникальное качество воздуха, что уже сравнимо с Парижем и с Лондоном», — рассказала Урожаева.