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Эксперт Анатолий Путин рассказал, как Ростову поменять общественный транспорт

Проблему нехватки водителей на ростовских автобусах обсудили с федеральным экспертом.

Источник: Комсомольская правда

Поменять систему общественного транспорта в Ростове-на-Дону и привлечь водителей на маршруты можно, опираясь на передовой опыт Перми. О том, как устроена работа, на встрече в ДГТУ рассказал федеральный эксперт, директор пермского дептранса Анатолий Путин.

— Это была комплексная работа, результат был в совокупности. Ключевой фактор — зарплата. Мы проиндексировали стоимость в контрактах до 120 тысяч рублей. Убрали с водителей функции по продаже билетов, у нас только безналичная оплата, — сообщил Анатолий Путин.

Также в Перми приняли меры по популяризации профессий. Например, возобновили конкурс водительского мастерства с призом в 100 тысяч за первое место и ввели рейтинг топ-100 водителей города. Из 1500 работников общественного автотранспорта выбрали лучших и заплатили им по 100 тысяч рублей.

Кроме того, пермские АТП предлагают доступное обучение и соцпакеты.

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