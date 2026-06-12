Эксперт Анатолий Путин рассказал, как Ростову поменять общественный транспорт

— Это была комплексная работа, результат был в совокупности. Ключевой фактор — зарплата. Мы проиндексировали стоимость в контрактах до 120 тысяч рублей. Убрали с водителей функции по продаже билетов, у нас только безналичная оплата, — сообщил Анатолий Путин.