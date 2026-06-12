Mash: Бузова получила тяжёлую травму у себя дома

По данным журналистов, инцидент случился у неё дома. Певица пожаловалась на острую боль и вызвала врачей к себе домой. При этом в соцсетях Ольги Бузовой пока полный штиль. Подписчикам о своей травме она ничего не успела ничего рассказать.
Ранее у певца Александра Буйнова случился ишемический инсульт. 76-летний народный артист попал в клинику ещё в мае и провёл там под наблюдением медиков целую неделю. Однако его директор опровергает эти слухи и уверяет, что со здоровьем у исполнителя полный порядок.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.