Mash: Бузова получила тяжёлую травму у себя дома

По данным журналистов, инцидент случился у неё дома. Певица пожаловалась на острую боль и вызвала врачей к себе домой. При этом в соцсетях Ольги Бузовой пока полный штиль. Подписчикам о своей травме она ничего не успела ничего рассказать.